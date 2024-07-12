الأهلي وبيراميدز.. قمة الاقتراب من درع الدوري في موقعة الـ6 نقاط

تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم الجمعة الذي يستضيف مباراة قمة الدوري بين الأهلي وبيراميدز في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 للدوري في مواجهة من العيار الثقيل تحدد بنسبة كبيرة الطريق نحو درع الدوري الممتاز للموسم الحالي رغم أن المنافسة مستمرة حتى الأسبوع الأخير.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مواجهة ويمتلك 4 مؤجلات في حال الفوز بها جميعا سيقفز للصدارة.

وتحظى مباراة الأهلي وبيراميدز باهتمام كبير بعدما انحصر الصراع على درع الدوري بينهما كما أن الفريقين يقدمان مستوى ونتائج مميزة في الفترة الأخيرة بسلسلة انتصارات متواصلة في المسابقة المحلية، حيث حقق بيراميدز 14 فوزًا على التوالي، بينما فاز الأهلي في آخر 12 مباراة بالدوري، وهو الأمر الذي يزيد من الإثارة والندية في مباراة اليوم.

الأهلي أقوى هجوم

وعلى الصعيد الفني؛ يمتلك الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 54 هدفا، بينما يمتلك بيراميدز أقوى خط دفاع، حيث لم تتلق شباك الفريق السماوي سوى 17 هدفا في الدوري، وهو ما يجعل الجميع يتوقع مواجهة من العيار الثقيل.

ويخوض الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما واصل الفريق الزحف نحو القمة بخطوات ثابته واصبح يمتلك أفضلية الفوز في جميع المباريات للوصول لصدارة الدوري والاقتراب من حسم لقب الدوري والاحتفاظ به للعام الثاني على التوالي.

وحذر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لاعبيه من خطورة فريق بيراميدز الذي يمتلك خط هجوم قويا وخط وسط مميزا يستطيع التحكم في الكرة وبناء الهجمات بشكل مميز كما طالب لاعبو الفريق بالرقابة اللصيقة على مفاتيح لعب الفريق السماوي وخاصة مصطفى فتحي ووليد الكرتي.

بيراميدز أقوى خط دفاع

في المقابل يدخل فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش وعينه على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام المنافس الأول على لقب الدوري، خاصة أن الفوز على الأهلي يعتبر بـ6 نقاط حيث سيحرم المنافس من استمرار المطاردة على الصدارة.

ويمتلك بيراميدز أوراق رابحة في صفوف الفريق بقيادة المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي هداف الدوري والجنوب افريقي المتألق فخري لاكاي والمغربي وليد الكرتي ومصطفى فتحي وغيرهم من اللاعبين القادرين على إحداث الفارق وتحقيق الفوز.

ورغم أن بيراميدز يعتبر اقوى خط دفاع في الدوري لكنه يعاني من اخطاء دفاعية في الفترة الأخيرة في ظل غياب علي جبر للإصابة ومحمود مرعي المنضم للمنتخب الأولمبي برفقة زميليه إبراهيم عادل ومحمود صابر.

وكان بيراميدز خاطب اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي من أجل انضمام لاعبه إبراهيم عادل للمشاركة في مباراة الأهلي، ولكن مسئولي الجبلاية ارسلوا خطابا رسميا للنادي يفيد بمعاناة اللاعب من إصابة عضلية، ولن يستطيع اللحاق بالمباراة، ويتم تجهيزه لقيادة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

ورصدت إدارة نادي بيراميدز مكافآت كبيرة للاعبين حال الفوز على الأهلي، في خطوة تحفيزية من إدارة النادي للاعبين للتركيز واشعال حماسهم في المواجهة التي تحدد بنسبة كبيرة طريق الفريق السماوي نحو درع الدوري وتحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي.