وزير الخارجية الكويتي: حريصون على تعزيز مسيرة التعاون المثمر مع دول الناتو

أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، حرص دولة الكويت على تعزيز مسيرة التعاون المثمر مع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المجالات كافة لاسيما الأمنية.

وقال اليحيا - في تصريح له خلال احتفالية الذكرى الـ75 لتأسيس الناتو على هامش قمة الحلف التي تستضيفها واشنطن على مدى ثلاثة أيام، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم /الأربعاء/ - إن مشاركة بلاده بالاحتفالية تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشاد اليحيا بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت مع حلف الناتو منذ انضمامها كأول عضو في (مبادرة إسطنبول للتعاون) في يونيو عام 2004 والتعاون الثنائي في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات من خلال استضافة دولة الكويت المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي، في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون، الذي افتتح في عام 2017.

وأضاف: "نحن مستمرون في تعزيز تعاوننا مع الناتو من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتدريبات المشتركة بين ممثلي الناتو والمؤسسات الأمنية الكويتية".. مشيرا إلى أنه من المقرر إقامة احتفالية خلال زيارة ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إلى نيويورك في شهر سبتمبر المقبل بمناسبة ذكرى مرور 20 عاما على اكتساب دولة الكويت صفة حليف استراتيجي من خارج دول الناتو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشهدت العلاقات بين دولة الكويت وحلف شمال الأطلسي منذ انضمامها كأول عضو في (مبادرة إسطنبول للتعاون) في يونيو 2004 تطورا وتعاونا مطردا؛ حيث استضافت في 2006 كأول عضو خارج الحلف اجتماع مجلس شمال الأطلسي تحت عنوان (الناتو ودول الخليج: مواجهة التحديات المشتركة من خلال مبادرة إسطنبول للتعاون).

كما تقدمت دولة الكويت في عام 2012 خلال اجتماع مجلس شمال الأطلسي في بروكسل بمبادرة لاستضافة وتشغيل المركز الإقليمي لمبادرة إسطنبول في الكويت التي رحبت بها قمة الناتو في (شيكاغو).

وانضمت دولة الكويت في عام 2014 إلى (برنامج الشراكة والتعاون الفردي) ثم استضافت اجتماعات المجموعة الاستشارية السياسية للحلف عامي 2015 و2018 واجتماع مجلس شمال الأطلسي للذكرى الـ15 للمبادرة الدولية للتعاون الدولي في ديسمبر 2019.

وفي 2016 وقعت دولة الكويت وحلف شمال الأطلسي (اتفاقية عبور القوات العسكرية) ثم جرى في يناير 2017 افتتاح المركز الإقليمي لحلف الناتو في الكويت.