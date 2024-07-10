مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في مشاجرة باالدقهلية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، إثر تجدد خلافات ووقوع مشاجرة في قرية شنيسة مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى.



بسبب تجدد الخلافات

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى أجا المركزي للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة أجا، بوقوع مشاجرة وسقوط وفيات ومصابين.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "صلاح ع ع"، 28 عامًا، مقيم قرية شنيسه، ادعاء طعن بآلة حادة سكين، حيث وصل الي المستشفى "جثة هامدة"، فيما أصيب شقيقه "محمد ع ع"،26 عامًا، بجروح متفرقة، و"علي م ف"، 20 عامًا، مصاب ب 3 جروح نافذة بالبطن، و"عمرو ع ا"، 25 عامًا،جرح قطعي بالأنف و فروة الرأس، والحاجب الأيسر، و"محمد أ ف"، 30 عامًا، جرح نافذ بالبطن، و"صلاح أ ف"، 20 عامًا، جروح نافذة في الصدر والظهر.

جرى نقل الجثمان الي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، والمصابين إلى مستشفى أجا، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.