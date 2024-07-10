نقيب الفلاحين: الفلاح حاز على تقدير واهتمام الدولة في الفترة الأخيرة

تقدم حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على توجهاته الكثيرة المعنية بشؤون الفلاح، مؤكدًا أن الفلاح المصري في الفترة الأخيرة حاز على تقدير واهتمام الدولة المصرية.

وأضاف عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية قامت بإنشاء عدد كبير من المشروعات الزراعية القومية من خلال استصلاح الأراضي الزراعية مع الاتجاه نحو التوسع الرأسي في الزراعة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات من أجل دعم الفلاح ماليًا، من خلال الزراعة التعاقدية وتوفير البذور والتقاوي بأسعار مخفضة للفلاحين، موضحًا أن الفلاح المصري شعر في الفترة الأخيرة أن الدولة تشعر وتقدر المعاناة التي كان يعيشها الفلاح السنوات الماضية.

وتابع، أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لتخفيف الأزمات من على كاهل المواطن وبخاصة فئة الفلاحين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على استخدام البذور جيدة الإنتاج، مع الحرص على استخدام الصوب الزراعية.