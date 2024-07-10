رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بمد أوكرانيا بصواريخ تضرب العمق الروسي

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يمكن لأوكرانيا استخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا، مؤكداً مواصلة سياسة الحكومة السابقة بشأن استخدام أسلحتها بعيدة المدى في الحرب الأوكرانية، في وقت وصف الكرملين هذه التصريحات بأنها "خطيرة للغاية".

وأضاف ستارمر في تصريحات صحفية، قبيل مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن، أن "الأمر متروك لأوكرانيا في كيفية استخدام صواريخ ستورم شادو، التي تبرعت بها بريطانيا".

وتعد تلك التصريحات الأولى لستارمر حول التزام إدارته الجديدة بهذه السياسة، وذلك بعد فوزه في الانتخابات العامة التي ظهرت نتائجها الأسبوع الماضي.

وأكد ستارمر أن الصواريخ "يجب أن تستخدم بشكل واضح، ووفقاً للقانون الإنساني الدولي"، مشدداً على أن "ستورم شادو" تستخدم لأغراض دفاعية.

وأضاف: "الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر كيفية نشرها لتلك الأغراض الدفاعية".

وفي تعليقه على الصاروخ الذي سقط قبل يومين على مستشفى للأطفال في كييف، اتهم ستارمر روسيا بالوقوف خلفه، وقال إنه كان "هجوماً صادماً ومروعاً للغاية".

وتابع: "رسالتي إلى الرئيس فلاديمير بوتين: يجب أن ينظر إلى قمة الناتو هذه على أنها تصميم واضح وموحد من قبل حلفاء الناتو وغيرهم من الموجودين هناك، للوقوف إلى جانب أوكرانيا والتصدي للعدوان الروسي".

وتعد صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى ذات قدرات للتخفي، إذ طورتها بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك، ويتم إطلاقها عادةً من الجو مع مدى يزيد عن 250 كيلومتراً (155 ميل)، لكنه مداها أقل من الذي تطالب به أوكرانيا الولايات المتحدة، والبالغ 300 كيلومتر، المتمثل بمنظومة "ATACMS" الصاروخية، بحسب شبكة "CNN" الأمريكية.

كما أن "ستورم شادو" سلاح "مصمم لتلبية المتطلبات الملّحة للهجمات المخطط لها مسبقاً ضد أهداف ثابتة عالية القيمة"، بحسب شركة "MBDA" المصنعة.

وتعد بريطانيا أول دولة تزود كييف بأسلحة بعيدة المدى، وثاني أكبر مزود للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، إذ قدمت لها صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة مدفعية وأنظمة دفاع جوي.