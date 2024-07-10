محافظ أسوان: نسعى لفتح آفاق جديدة من الاستثمار في جميع المجالات

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، سعى المحافظة لفتح آفاق جديدة من الاستثمار فى جميع المجالات، وخاصة فى ظل الاهتمام والدعم الملحوظ من القيادة السياسية لهذا الملف المهم، والذى يشهد متابعة متواصلة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لخلق مناخ جاذب للفرص الاستثمارية المتنوعة ولتعزيز البعد الاقتصادى الذى يسهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية.

وجاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفنى للوزارة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام .

تعزيز أوجه التعاون مع مشروع الدعم الفنى بالوزارة لإعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه سيتم تعزيز أوجه التعاون مع مشروع الدعم الفنى بالوزارة لإعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة 2030، والتى تستهدف مناقشة دراسة تحليل الوضع الراهن لمحافظة أسوان بالتنسيق مع القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى والجهات ومديريات الخدمات ذات الصلة .

ولفت إلى أنه بالتوازى سيتم أيضاً التركيز على تنفيذ أنشطة اقتصادية يراعى فيها البعد الاجتماعى، فضلاً عن استكمال الخطط الموضوعة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص بما يسهم بدوره فى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية التى تمتلكها عاصمة الاقتصاد الإفريقى.