أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي لـ 554 ألفا و510 جنود

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الثلاثاء/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 554 ألفا و510 جنود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1100 جندي ما بين قتيل وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و180 دبابة و15 ألفا و715 من المركبات المدرعة و15 ألفا و51 من النظم المدفعية و1115 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و883 من أنظمة الدفاع الجوي و2389 من صواريخ كروز و361 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2531 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و20 ألفا و269 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و973 طائرة بدون طيار".

