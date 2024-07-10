تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على أقسام كلية التجارة جامعة حلوان ومميزاتها

أعلنت جامعة حلوان، معلومات مهمة حول كلية التجارة وإدارة الأعمال، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2024.

وأشارت الجامعة إلى أن الكلية نشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 924 لسنة 1975، وتستهدف الكلية إعداد متخصصين فى الإدارة والمحاسبة والتجارة الخارجية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وقد تطور الأمر من مجرد تدريس بعض المقررات المتخصصة بلغة أجنبية إلى إنشاء شعبة فى الكلية يتم التدريس فيها فى كل المقررات باللغة الإنجليزية فى سبع تخصصات.

وتتطلع الكلية لأن تكون مؤسسة تعليمية متميزة وبيت خبرة فى علوم المال والأعمال والعلاقات الدولية، فكلية التجارة وإدارة الأعمال تعد مؤسسة تعليمية وبحثية تنافس محلياً وإقليمياً ودوليا فى مجال علوم التخصص، وتسهم فى عملية التنمية الشاملة محلياً وإقليمياً من خلال الارتقاء بالمستويات التعليمية والثقافية، وتعميق الروابط مع فئات المجتمع المختلفة وتقدم خريج على مستوى عال من المعرفة والعلم.

هذا بالإضافة إلى العمل علي خدمة وتنمية المجتمع والبيئة المحيطة، من خلال تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية المتميزة في كافة تخصصات الكلية والانفتاح على مدارس الأعمال على المستوى الدولى.

تضم الكلية العديد من الأقسام منها قسم المحاسبة:

وتتضمن التخصصات الرئيسية بالقسم ما يلى: محاسبة مالية - محاسبة إدارية - محاسبة تكاليف - مراجعــة - محاسبة ضريبية - محاسبة خاصـة، وتتضمن مجالات العمل بالقسم كالآتى، محاسب ومراجع قانوني - محاسب إداري ومحاسب تكاليف - مراجع حسابات داخلي - محاسب ضريبي.

كما تضم الكلية قسم الاقتصاد والتجارة الخارجية:

وتتضمن التخصصات الرئيسية بالقسم الآتى: اقتصاد - اقتصاد دولى - تجارة خارجية، وتتضمن مجالات العمل بالقسم، باحث اقتصادى - أخصائى تصدير واستيراد.

وقسم إدارة الأعمال، ويعمق تخصصه في مجالات عديدة منها التمويل، التسويق، الإنتاج وبحوث العمليات، الإعلان، التحليل التنظيمي، الموارد البشرية، نظم المعلومات والسلوك الإداري، كما تتضمن مجالات العمل بالقسم حيث يتاح للخريجين من الكلية بصفة عامة وقسم إدارة الأعمال بصفة خاصة في العمل في كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وفي القطاع العام والخاص في كافة الوظائف الإدارية والإنتاجية والتجارية والمالية والتسويقية والمعلوماتية.

هذا بالإضافة للعمل في القطاع المالي في البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وكذا البورصات والأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال.

وقسم الرياضة والتأمين والإحصاء، وتتضمن التخصصات الرئيسية بالقسم ما يلى: الرياضيات للتجاريين - الإحصاء التطبيقى - رياضيات التأمين، وتتضمن مجالات العمل بالقسم الاتى : شركات التأمين - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - البورصة و شركات استثمار الأموال - جميع المؤسسات و القطاعات - وزارة الاتصالات والمعلومات - وزارة التجارة الخارجية - معهد التخطيط القومى - المركز القومي للبحوث - جميع مراكز المعلومات.

وقسم العلوم السياسية، وتتضمن التخصصات الرئيسية ما يلى : العلاقات الدولية والسياسة الخارجية - النظم السياسية - الإدارة العامة.

تتيح الدراسة بالقسم العمل في مجال الإعلام، وزارة الخارجية، إلى جانب المراكز البحثية المتخصصة.

وقسم نظم المعلومات، لا يوجد تخصصات معينه بالقسم ، حيث يقوم الطالب بدراسة جميع المواد الأساسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى.

وتضم برامج الكلية، شعبة اللغات، نظم معلومات الاعمال BIS، برامج الأسواق والمنشآت المالية FMI، برنامج الدراسات العليا المهنية PPP، برنامج الدراسات العليا الأكاديمية PBIS ، إدارة المستشفيات.