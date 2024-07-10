الرئيس الأوكراني لـ ساسة الولايات المتحدة: لا تنتظروا نوفمبر لمساعدتنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يستطيع التنبؤ بما يفعله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حال انتخابه مجدداً في نوفمبر المقبل، حاضاً السياسيين الأمريكيين على عدم انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، لمساعدة بلاده ضد الغزو الروسي.

وأضاف زيلينسكي في كلمته على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في واشنطن، أنه يأمل ألا ينسحب ترامب من التحالف الذي يبلغ عمره 75 عاماً، وأن تواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من عامين.

وتابع: "لا أعرفه (ترامب) جيداً.. ولكننا عقدنا اجتماعات جيدة خلال رئاسته الأولى"، لكنه قال إن ذلك كان قبل الغزو.

وتابع في هذا الصدد: "لا أستطيع أن أخبركم بما يفعله، إذا كان يصبح رئيساً للولايات المتحدة".

وحثّ زيلينسكي الزعماء السياسيين الأمريكيين على "عدم انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، للتحرك بقوة لمساعدة أوكرانيا"، داعياً إلى فرض قيود أقل على استخدام الأسلحة الأمريكية.

وقال: "الجميع ينتظر نوفمبر. الأمريكيون ينتظرون نوفمبر، في أوروبا والشرق الأوسط وفي المحيط الهادئ، والعالم كله يتطلع إلى نوفمبر، وبصراحة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر نوفمبر أيضاً".

وأضاف: "حان الوقت للخروج من الظل واتخاذ قرارات قوية.. والتحرك وعدم انتظار نوفمبر أو أي شهر آخر".

ورداً على سؤال، حول وجهة نظر بوتين تجاه بايدن وترامب، قال زيلينسكي: "بايدن وترامب مختلفان للغاية. لكنهما يدعمان الديمقراطية. ولهذا السبب أعتقد أن بوتين سيكره كليهما".

وقد يكون اختيار زيلينسكي لمكان انعقاد المؤتمر، وهو معهد "رونالد ريجان"، علامة أخرى على جهود أوكرانيا للتواصل مع الجمهوريين.

وكثيراً ما انتقد ترامب، المرشح الجمهوري المفترض للانتخابات الرئاسية، حجم الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، والذي بلغ مليارات الدولارات منذ الغزو الروسي، ووصف زيلينسكي بأنه "أعظم رجل مبيعات على الإطلاق".

وقال ترامب خلال تجمع في مارس الماضي، إن "زيلينسكي في كل مرة يزور الولايات المتحدة يعود بستين مليار دولار".

كما قدّم اثنان من مستشاري ترامب للأمن القومي، خطة لإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، ما لم تبدأ محادثات مع روسيا لإنهاء الصراع.