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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يتابع الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة في بنها

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
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أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبيه جولة مسائيه مفاجئة بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة بنها استمرّت لما بعد منتصف  الليل وذلك لإزالة الإشغالات ومتابعة أعمال النظافه  والتأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق يرافقه الدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظه والمحاسب محمد مرعي رئيس مركز ومدينه بنها.
شملت الجولة تفقد عدة مناطق حيوية وشوارع رئيسية بالمدينة، (شارع كورنيش النيل وشارع فريد ندا وشارع الاستاد و طريق الرياح التوفيقي) ، حيث تم التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق، بالإضافة إلى رفع وإزالة الإشغالات لتيسير الحركة المرورية. 
كما شدد المحافظ  على كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مدن ومراكز المحافظة مواصلة حملاتها الرقابية والتفتيشية لرصد ومتابعة تطبيق هذه المواعيد بكل حزم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أهمية تفهم وتعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع ما تتخذه الأجهزة التنفيذية من إجراءات للحد من استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الكهرباء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات.

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