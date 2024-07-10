في لقائه بوفد الجامعة.. محافظ أسوان: سنعمل بروح الفريق الواحد

قدم وفد من جامعة أسوان التهنئة للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمناسبة توليه مسئولية المحافظة، متمنين له التوفيق والسداد، وتحقيق المزيد من الطموحات والآمال لأبناء هذه المحافظة العريقة .

وأثناء لقاء محافظ أسوان بأعضاء الوفد برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز نائب رئيس الجامعة أكد المحافظ على أن جامعة أسوان تعتبر صرح تعليمى نفتخر به فى ظل توافر بيت الخبرة من الأساتذة والمتخصصين بالجامعة، وأيضاً بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والذين يقدموا للمحافظة الدعم بالاستعانة الكاملة بهم فى الإستشارات الفنية لتنفيذ المشروعات بالجودة العالية، ولضمان الإستدامة لها ، وزيادة العمر الافتراضي لها .

الوصول إلى أعلى جودة من تقديم الخدمات الطبية للمواطن الأسواني

وأوضح محافظ أسوان بأنه بالتوازى مع ذلك سنعمل على تحقيق المزيد من أوجه التعاون المثمر والبناء، وخاصة لدعم المنظومة الصحية، والتى تقوم بتقديمها مستشفيات أسوان الجامعى، تواكباً مع باقى المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، ليتم نهو كافة الأعمال الجارية للإستعداد للتطبيق الفعلى للمنظومة من أجل الوصول إلى أعلى جودة من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه فى نفس الوقت سيتم الإعداد لعقد مجلس الصحة الإقليمى بحضور كافة عناصر المنظومة الصحية والطبية من مديرى المستشفيات وأعضاء المجلس للوصول إلى أعلى درجات التنسيق التى تحقق الأهداف المرجوة .

وأكد محافظ أسوان، أن الاهتمام بصحة المواطن تعتبر ذات أولوية أولى، ولذا سنعمل جاهدين بروح الفريق الواحد لتحقيق التكامل المطلوب الذى يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

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