رئيس وزراء الهند يصل إلى النمسا لبحث سبل تعزيز الروابط الثنائية

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى النمسا في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى البلاد منذ أكثر من 40 سنة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يجتمع مودي خلال الزيارة برئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، والمستشار النمساوي، كارل نيهامر، لبحث سبل تعميق العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، ومن المخطط أن يجتمع مودي في وقت لاحق اليوم بأعضاء الجالية الهندية في فيينا.

يذكر أن أنديرا غاندي كانت آخر رئيس وزراء للهند يزور النمسا في عام 1983.