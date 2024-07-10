اليوم.. بعثة المنتخب الأولمبي تسافر إلى فرنسا استعدادا للأولمبياد

تسافر اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، وذلك على متن طائرة خاصة، إلي فرنسا استعدادًا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وكانت قد أسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو الجارِ، أما الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر ذاته، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.