6 شهداء في قصف إسرائيلي بوسط غزة وخان يونس

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لوسط قطاع غزة ومدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف الاحتلال لمنزل في شارع صلاح الدين شمال النصيرات وسط قطاع غزة

وأضافت المصادر، أن شخصين على الأقل استشهدا وأصيب 6 آخرين بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس

وفجر اليوم، استشهد 8 أشخاص بينهم 6 أطفال، وأصيب 10 آخرين بينهم نساء في قصف إسرائيلي استهدف منازلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال محال تجارية في محيط البلدية بالمخيم ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها.

كما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا في غارة إسرائيلية على شارع النصر، وعلى شقة سكنية في شارع النصر قرب مستشفى العيون شمال مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، بينما استهدف قصف مماثل جمعية الشابات المسلمات داخل عمارة الياسمين بمدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة بمنطقة الحي السعودي غرب رفح.