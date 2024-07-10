عرض قطري للجزائري أحمد قندوسي والأهلي يطلب 3 ملايين دولار

اقترب الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيا بعد انتهاء إعارته لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما تلقى اللاعب عرضا من أحد الأندية القطرية.

ويرفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة أحمد قندوسي لصفوف الفريق في نهاية الموسم وطلب من إدارة النادي تسويق اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن أحمد قندوسي مطلوب من أحد أندية قطر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التألق مع سيراميكا كليوباترا.

وأضاف المصدر أن "قندوسي" تلقى بالفعل عرضا من أحد الأندية القطرية للحصول على خدماته نهائيا على أن يتم التقدم بالعرض الرسمي لمسئولي النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة الأهلي حددت مبلغ 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل أحمد قندوسي إلى الدوري القطري.

وشدد المصدر على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والسويسري مارسيل كولر المدير الفني لا يمانعان بيع اللاعب الجزائري خاصة في ظل رفض الجهاز الفني عودة أحمد قندوسي الجزائري من جديد لأسباب فنية.