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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابات متفرقة وكسور بالجمجمة.. النيابة تناظر جثة عامل سقط في بئر أسانسير بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت مناظرة جهات التحقيق لجثة عامل لقى مصرعه جراء سقوطه من الطابق الرابع في بئر أسانسير، بكومباوند بجوار صينية جاردينيا في منطقة مدينة نصر، أن الجثة لذكر في العقد الرابع من عمره، ويرتدي كامل ملابسه، به إصابات متفرقة في الجسد، وكسور في الجمجمة ونزيف حاد بالأنف أدى إلى الوفاة.

وأمرت جهات التحقيق بدفن جثة العامل المتوفي عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا بالعثور على جثة عامل سقط في بئر أسانسير بكومباوند بجوار صينية جاردينيا، وانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ، تبين العثور على جثة عامل سقط في بئر أسانسير، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجمجمه الصفة التشريحية العثور على جثة عامل