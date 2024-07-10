عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديري التعليم الابتدائي والإعدادي بالإدارات التعليمية؛ وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة (زدني.. علما) والمقرر انطلاقها الأحد بعد المقبل الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجاري.

عقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات الصغرى في ديوان عام المديرية بمدينة مرسى مطروح، بحضور جمال قنديل مدير عام التعليم العام، وثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي، وتامر عزت مدير إدارة التعليم الإعدادي.

وكيل تعليم مطروح: المشاركة في مبادرة “زدني علمًا” مهمة قومية

وأكد وكيل الوزارة للحضور أن المشاركة في مبادرة "زدني علما" مهمة قومية يجب على الجميع المشاركة فى تنفيذها من أجل مساعدة أبنائنا الطلاب على استكمال تعليمهم وايجاد طالب قادر على المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة؛ فأبنائنا الطلاب أمانة في أعناقنا ويتوجب علينا جميعا استنفار كافة الجهود طوال تنفيذ المبادرة من أجل تطبيق البرنامج العلاجي على أكمل وجه لتحسين المستوى اللغوي للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي، مؤكداً أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع عن كثب إجراءات تنفيذ مبادرة زدني علمًا لما لها من أهميه قصوى فى استكمال بناء الطالب المصرى فى ضوء رؤية مصر 2030.

وشدد وكيل تعليم مطروح على أهمية تنفيذ اختبار قبلى وبعدي لجميع الطلاب؛ من أجل الوقوف على مستوى جميع المستهدفين بالمبادرة وتحديد مستوى الطلاب بكل دقة من أجل أعداد البرنامج العلاجى الملائم للطلاب.

وكيل تعليم مطروح: تنفيذ برنامج ترفيهي للمشاركين في مبادرة “زدني علمًا”

وخلال الاجتماع وجه وكيل تعليم مطروح مديرى الإدارات المعنية بتنفيذ برنامج نشاط ترفيهى لكافة المشاركين بالمبادرة، موضحا أن التوعية بأهمية وأهداف المبادرة التعليمية تأتي بالتعاون مع مديرية أوقاف مطروح والإذاعة الإقليمية ومجلس العمد والمشايخ، مشيراً أن أعضاء المجلس المجتمعي أبدوا ترحيبهم الشديد بتنفيذ مبادرة زدني علما والمشاركة في نجاحها بقري ونجوع المحافظة وأن تؤتي ثمارها المرجوة.

وكيل تعليم مطروح يجتمع بقيادات المديرية لبحث آليات تنفيذ مبادرة “زدني علمًا”

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