غدا.. أمسية موسيقية عالمية على مسرح مكتبة مصر الجديدة

يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة في الثامنة من مساء غد الخميس فرقة الأوبرا كريستوفر فوكال «the crossover vocal ensemble band» ويقدم عرضا جديدا يضم مقتطفات من أهم الأوبرات العالمية وأغنيات من أشهر أعمال المسرح الغنائي الغربي.

تقدم الفرقة مقتطفات من الأغنيات الكلاسيكية من أشهر الأوبرات العالمية وأيضا أغنيات من ديزني والميوزيكال أو المسرح الغنائي الغربي وبعض الأغنيات العربية من ألحان الأخوين رحباني تغنيها لنا المطربة رشا مكرم بشكل كلاسيكي بمصاحبة عازفة البيانو الدكتورة نهى درويش العازفة بدار الأوبرا المصرية وبكونسرفاتوار القاهرة

يقدم فريق الكلاسيك كروس اوفر The Classic Crossover Vocal Ensemble عرضا جديدا على مسرح مكتبة مصر الجديدة وهو العرض الثالث لهذا الفريق على خشبة مسرح المكتبة.

فريق الكروس اوفر أسسه أحمد الشيمي وهو صوليست باص بفرقة أوبرا القاهرة، بدأ نشاطه منذ ثلاث سنوات وهذا هو حفلهم السابع .

تضم الفرقة عددا من الأصوات الرائعة مثل السوبرانو تانيا إسكندر، والباريتون عماد رشدي

والتينور محمود عزمي ومغنية المسرح الغنائي الغربي كريستين شريف والمغنية الأوبرالية البرازيلية سوبرانو ناتاليا تريجو.