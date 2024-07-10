محافظ المنوفية: غلق مخبزين بلدى وتحرير 60 محضرا للتلاعب في الوزن

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ومتابعة انتظام سير العمل بالمخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ومدى الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير ومنع استغلال المواطنين والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة برئاسة المحاسب أسامة عز الدين مدير المديرية حملة تفتيشية موسعة على مدار يومين بنطاق شبين الكوم وأشمون وتلا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز والتأكد من وزن وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز لضمان وصول الدعم والارتقاء بالخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين.

وقد أشار وكيل وزارة التموين إلى أن تم المرور على مطاحن سلندرات شبين الكوم التابع لشركة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وتلاحظ وجود تلاعب في تعبئة وزن شكائر الدقيق وتم تحرير محضر للمخالفة، فيما تم التفتيش والمرور على المخابز البلدية بنطاق أشمون وتلا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 60 محضر تمويني تنوع ما بين 34 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ومبيعات وهمية و20 محضر عدم نظافة وعدم الإعلان عن المواعيد و4 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدى لقيامهم بتجميع 21 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، بالإضافة إلى أنه تم تحرير لغلق مخبزين بتلا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأكد محافظ المنوفية، متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها يومياً بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين والصحة والطب البيطري، لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.