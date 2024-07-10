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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تؤكد التزام بلادها الراسخ في دعم أوكرانيا

جرينفيلد
جرينفيلد
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أكدت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد التزام بلادها الراسخ في دعم أوكرانيا ضد ورسيا.
وقالت جرينفيلد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - إن "الهجمات الروسية الأخيرة ضد أوكرانيا تثبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يهتم بالسلام، وملتزم بالتدمير المنهجي والموت في إطار حربه على أوكرانيا"، مضيفة أن روسيا هي التي بدأت هذه الحرب ويمكن أن تنهيها في أي وقت وتستجيب لإرادة أكثر من 140 دولة دعت مرارا وتكرارا لوقف هذا العدوان".
وكانت جويس مسويا، الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ قد قالت في وقت سابق - "إن استهداف مستشفيات في أوكرانيا يشكل جريمة حرب، بعد سلسلة من الهجمات المميتة على منشآت طبية أوكرانية حملت كييف روسيا مسؤوليتها".
واعتبرت أن تنفيذ هجمات بشكل متعمد على مستشفى محمي (بالقانون الدولي) هو جريمة حرب ويجب محاسبة مرتكبيها، لافتة إلى أن هذه الحوادث هي جزء من نمط مقلق لهجمات منهجية تستهدف مراكز الرعاية وغيرها من البنى التحتية المدنية في كل أنحاء أوكرانيا.

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة أوكرانيا جرينفيلد