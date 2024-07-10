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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية: تواجدي يوميًا في الشارع وسط المواطنين لحل مشاكلهم

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية
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أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء، جولة بمدينة أجا تفقد خلالها عددا من المخابز البلدية والسياحية والتقى بالمواطنين واستمع الي أرائهم ومطالبهم وشكواهم ومدى رضائهم عن جودة الخبز المقدم لهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة احتياجاته ومطالبه في كافة القطاعات الخدمية المختلفة وحل المشاكل التي تواجهه ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بالمحافظات.
فيما تفقد المحافظ عدد 5 مخابز بنطاق مدينة أجا منهم 4 مخابز للخبز البلدي ومخبز للانتاج الخبز السياحي حيث أمر بمصادرة كميات كبير من الخبز لتواجده مع شخص واحد بدون بطاقات تموينية أو تصريح ووجه لمفتش التموين بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخابز التي تخالف شروط صرف الخبز للمواطنين.
كما أمر " المحافظ " مفتش التموين بوقف عدد من بطاقات التموين لتواجدهم مع شخص واحد غير مالكهم وشدد علي أصحاب المخابز بعدم صرف الخبز الا لأصحاب البطاقات شخصياً أو أحد أبنائه منعا لضياع حق المواطن وذهاب الدعم لغير مستحقيه.
وقال " المحافظ ": تواجدي يومياً في الشارع وسط المواطنين لحل مشاكلهم من خلال الجولات المفاجئة التي سنجوب فيها كل شبر في المحافظه علي مدار 24 ساعه ولن أترك مكان بنطاق المحافظة الا وسأصل إليه من أجل المواطن البسيط .
ووجه اللواء " مرزوق" باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة المخابز التي لا تحمل شهادات صحيه ، مشدداً علي سرعة استخراج هذه الشهادات واتخاذ كافة وسائل الأمان داخل المخابز .
وكلف " المحافظ " المحاسب السيد دايره بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش علي جميع المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتأكد من صرف الخبز الي مستحقيه ووصول الدعم لهم .

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الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مدينة أجا المخابز البلدية