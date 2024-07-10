الثانوية العامة 2024.. تداول أسئلة وإجابات الجيولوجيا على جروبات الغش

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، نماذج لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2024، منذ التاسعة صباح اليوم.

ونشرت جروبات الغش، أسئلة وإجابات امتحان الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة 2024، بعد بدء اللجنة بـ25 دقيقة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله للتأكد من صحته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يؤدي اليوم الأربعاء، طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي امتحان الدور الأول في علم النفس والاجتماع، ولمدة 3 ساعات.

كما يؤدي طلاب شعبة العلمي علوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، لمدة 3 ساعات.

ويواجه طلاب العلمي رياضيات امتحان الجبر والهندسة الفراغية، لمدة ساعتين.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طلاب، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.