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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسؤولة أمريكية تتهم إيران بالتحريض على مظاهرات داخل الولايات المتحدة بسبب غزة

أفريل هاينز
أفريل هاينز
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اتهمت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز إيران بالتحريض على احتجاجات داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب في غزة، عبر دفع مبالغ مالية للمتظاهرين.
وأضافت هاينز، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "أريد أن أكون واضحة أنني أعرف أن الأمريكيين الذين يشاركون في الاحتجاجات يعبرون، بحسن نية، عن آرائهم بشأن الصراع في غزة، وهذه المعلومات الاستخبارية لا تشير إلى خلاف ذلك"، مضيفة أن الأمريكيين الذين تستهدفهم هذه الحملة الإيرانية قد لا يدركون أنهم يتفاعلون مع حكومة أجنبية أو يتلقون دعما منها.
وحثت المسؤولة الأمريكية جميع الأمريكيين على البقاء يقظين أثناء تعاملهم عبر الإنترنت مع حسابات والجهات الفاعلة التي لا يعرفونها شخصيا.

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