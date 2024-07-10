الإحصاء: ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 28% خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن معدل التضـخم السنوي لشهر يونيو 2024 مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (17.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (28.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (13.4%).

كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (37.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (56.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (30.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (69.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (49.6%).

وأشار الجهاز إلى أنه سجل قسم التعليم ثباتا عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%) .

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (31.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (31.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.9%).

كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (20.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (27.6%).