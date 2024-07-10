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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 27.2% خلال عام

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن معدل التضـخم السنوي لشهر يونيو 2024 مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (30.8%) .

وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (32.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (27.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (17.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (38.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (45.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (37.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (28.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (36.0%) .

وأضاف الجهاز، أنه سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (55.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (15.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (55.2%).

كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (25.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (44.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (26.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (22.1%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (12.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (17.3%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (27.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (27.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (31.4%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (26.2%) .

أما قسم الرعاية الصحية  فسجل ارتفاعاً قدره (26.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (33.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.1%).

الاحصاء اليوم معدل التضخم