ياسمين فؤاد: نتطلع لمزيد من التعاون مع نقابة الصحفيين وتوسيع قاعدة الصحافة البيئية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية أن تكون جائزة الصحافة المصرية حافزًا لتشجيع الصحافة البيئية في مصر وإلقاء الضوء على أهم القضايا البيئية، مشيرة إلى أن صحفيي البيئة شريك أساسي فى دفع أجندة العمل البيئي، كما بذلوا جهودًا مهمة خلال الفترة الماضية لتسليط الضوء على القضايا البيئية المختلفة.

وشددت وزيرة البيئة على حرصها لدعم الصحافة البيئية والاستفادة من دور الإعلام فى نشر الوعي بقضايا البيئة، وإيضاح المفاهيم الخاصة بالتحديات البيئية الحالية.

جاء ذلك عقب حضور الوزيرة أمس، احتفالية نقابة الصحفيين لتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وتسليم جائزة فرع الصحافة البيئية، حيث أقيم الحفل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية الشركة المتحدة، وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والاتصال السياسى، والأستاذ خالد البلشى نقيب الصحفيين المصريين والسيد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطنيين، والأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق وعدد من المسئولين والكتّاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية.

وقامت وزيرة البيئة بتسليم الفائزين بجوائز الصحافة البيئية لعام ٢٠٢٢ والتى فاز بها الصحفى وسام حمدى من جريدة الكرامة مناصفة مع الصحفى محمد علاء من جريدة الشروق.

كما قامت بتسليم الفائزين بجوائز الصحافة البيئية لعام ٢٠٢٣، والتى فاز بها الصحفى وسام حمدى من جريدة الكرامة مناصفة مع الصحفية هند سعيد من وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعربت وزيرة البيئة في بيان لها صباح اليوم الأربعاء، عن تطلعها لمزيد من التعاون مع نقابة الصحفيين، وتوسيع قاعدة الصحافة البيئية في مصر، داعية إلى استكمال هذا التعاون في بناء القدرات للصحفيين المتخصصين في مجال البيئة وغير المتخصصين بما يصقل المهارات الصحفية في الكتابة البيئية، ليكونوا أكثر معرفة بملف البيئة وتطوراته أولا بأول، بما يمكنهم من إيصال الرسائل والمعلومات الصحيحة للمواطن حول المفاهيم والقضايا البيئية، في ظل أهمية ملف البيئة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وارتباطه بمختلف مجالات التنمية، وتأثيره على مختلف مناحي الحياة.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة وعلى هامش احتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة العالمى ٢٠٢٤، قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين، لنشر وتطوير الوعى البيئى لمواجهة المشكلات البيئية المعاصرة وتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجال نشر الوعى البيئى من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة شباب الإعلاميين وتنمية مهاراتهم الكتابية حول القضايا البيئية لتحقيق الهدف البيئى المنشود.