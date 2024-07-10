الثانوية العامة 2024.. توزيع شيكولاتة ورسائل تحفيز على الطلاب بدمياط

قام اتحاد طلاب مدارس إدارة دمياط التعليمية بالتواجد والتحرك أمام لجان الثانوية العامة اليوم الأربعاء لتوزيع الحلوى عبارة عن شيكولاتة ومصاصة ورسائل تحفيزية لطلاب الثانوية قبيل انطلاق الامتحان صباح اليوم حيث تواجدوا أمام كلا من مدرسة اللوزي الثانوية بنات ومدرسة دمياط الثانوية العسكرية بنين في محاولة لكسر الرهبة لدى الطلاب قبيل بدء الامتحان.

ومن جانبه تابع محمد رمضان الغريب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط و مديري الإدارات التعليمية العشرة في دمياط سير امتحانات اللغة الأجنبية الثانيه على مستوى ٤١ لجنة.

وحرص المحافظ على متابعة الموقف أولا بأول مع مديرية التربية والتعليم للاطمئنان على سير الامتحانات واطمأنت على توافر المناخ الملائم للطلاب وبدء الامتحانات فى موعدها و عدم رصد اى شكاوى وانضباط العملية الامتحانية وتأمين اللجان .

وأكد الدكتور ايمن الشهابي استمرار متابعة الموقف من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية و والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية والتعامل الفورى مع أى شكاوى يتم رصدها.