الإحصاء: تراجع معدل ارتفاع التضخم السنوي لشهر يونيو 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (225.6) نقطة لشهر يونيو 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (%27.1) مقابل (27.4%) لشهر مايو 2024.

وأشار الجهاز إلى أنه ترجع أهم الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.6%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-1.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (-7.0%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-2.8%).

هذا مع ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (13.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (2.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (4.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).

وأضاف الجهاز أنه سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.8%) لشهر يونيو 2024 مقابل (-0.8%) لشهر مايو 2024.

ولفت الجهاز إلى معدل التضخم الشهــرى لشهــر يونيو 2024 مقارنة بشهـر مايو 2024، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (13.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%).

بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.1%)، انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.3%)، انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.6%)، انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-1.0%).