الرطوبة 90%.. طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 39 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والموجة شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وذلك لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي يسبب الارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الأربعاء، وشبورة مائية خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 80 إلى 90 % للعظمى ومن 35:50% للصغرى.

درجات الحرارة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 25 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 29 درجة.