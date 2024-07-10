الثانوية العامة 2024.. الطلاب يؤدون اليوم امتحان العلوم والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس والاجتماع

يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، بمحافظة الشرقية امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للقسم الأدبي وذلك في 149 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

محافظ الشرقية يطمئن على تجهيز اللجان

واطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على تجهيز اللجان الامتحانية والبالغ عددها 149 لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، والانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية، والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، والتشديد على عدم قطع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات مع توفير مصدر بديل للكهرباء في حالات الطوارئ، لضمان حسن سير انتظام العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر.

وشدد المحافظ على ضرورة التواصل الفوري مع مكتبه في حالة حدوث أي مشكلات أو أزمات أو أحداث طارئة خلال فترة الامتحانات، وذلك لسرعة التغلب عليها وإيجاد حلول عاجلة لها، بجانب إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، متمنيًا لأبنائنا الطلاب التفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

تأمين اللجان

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من وضع الخطط التأمينية اللازمة لتأمين اللجان من الداخل والخارج بالتنسيق مع مديرية الأمن لمنع أي محاولات تفسد العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان بالقرى واللجان التي ستشهد كثافة طلابية عالية.

كما شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق، والتأكد من سلامة كافة المرافق وتشغيل الإنترنت بكفاءة عالية بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية.

من جانبه أشار المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي والإسعاف والكهرباء ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لاستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية وتزويدها بكل الخدمات اللوجستية لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الامتحانية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يؤدي 51668 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 149 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.