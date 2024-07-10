ads
الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تكشف شبكة روسية وراء 1000 حساب وهمي على منصة "إكس" تروج لموسكو

إكس
إكس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن كشف وتفكيك شبكة دعاية روسية مكونة من حوالي 1000 حساب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تروج لروسيا.

وذكرت وزارة العدل في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم إنشاء تلك الحسابات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وقد تعرف القائمون على "إكس" على بعض تلك الحسابات وتعليقها قبل تدخل الوزارة.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند، إن هذه الشبكة كانت تعمل على نشر المعلومات المضللة، مضيفا أن أصحاب تلك الحسابات يزعمون أنهم من أمريكا، لكنهم في الواقع عملاء روس يعملون بدعم من الكرملين (حسب قوله).

ولم توضح وزارة العدل الأمريكية ما إذا كانت شبكة الروبوتات تلك، قد نجحت بشكل خاص في جهود المراسلة الخاصة بها؛ لكنها أشارت إلى أنها كافحت محاولات مماثلة لنشر الدعاية والمعلومات المضللة في السنوات الأخيرة.

وزارة العدل الامريكية روسيا