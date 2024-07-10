استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال، فجر اليوم، في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، بما في ذلك مخيم النصيرات ومدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 8 مواطنين، بينهم 6 أطفال، وإصابة 10 آخرين، بينهم نساء، في قصف استهدف منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع. كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية محال تجارية في محيط بلدية المخيم، مما أدى إلى اشتعال النيران وتدمير المحال.

وفي غارة أخرى على شارع النصر قرب مستشفى العيون شمال غزة، أصيب 10 مواطنين على الأقل، وفقًا للخدمات الطبية للإسعاف والطوارئ بقطاع غزة. وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لمناطق جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابات بين المواطنين، بينهم أطفال ونساء، بينما استهدف قصف آخر جمعية الشابات المسلمات داخل عمارة الياسمين في مدينة غزة.

وفي رفح، أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة على منطقة الحي السعودي غرب المدينة.

مساء أمس الثلاثاء، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 29 مواطنًا على الأقل، وإصابة أكثر من 53 آخرين بجروح خطيرة.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 38،243 مواطنًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88،033 آخرين، بينما لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض.