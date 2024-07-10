كوبا أمريكا 2024| رقم استثنائي لـ«ميسي» بعد تسجيله أمام كندا

سجل ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، رقمًا استثنائيًا مع منتخب الأرجنتين خلال مباراته ضد كندا، التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب ميتلايف ستاديوم، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

شارك ميسي أساسيًا في تشكيل منتخب الأرجنتين أمام كندا، وسجل الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني، ليفتتح أهدافه في بطولة كوبا أمريكا 2024.

نجح ميسي في مضاعفة النتيجة لمنتخب التانجو بهدف ثان في الدقيقة 51، بعدما تدخل أمام تسديدة إنزو فيرنانديز على مرمى كندا، ليحول اتجاه الكرة في الشباك.

وبذلك، قص ليونيل ميسي شريط أهدافه في بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث لم يسجل أي هدف حتى مباراة اليوم.

ميسي يسجل في 6 نسخ من بطولة كوبا أمريكا

وبهذا الهدف، حقق ميسي رقمًا استثنائيًا في تاريخ البطولة القارية، حيث أصبح أكثر من سجل في نسخ مختلفة في تاريخ بطولة كوبا أمريكا، مناصفة مع زيزينهو بـ6 نسخ (2007، 2015، 2016، 2019، 2021، 2024).

كما بات ميسي أول لاعب في تاريخ منتخب الأرجنتين، يحرز 4 أهداف في الدور نصف النهائي من البطولات الرسمية الكبرى، (2007 هدف في الكوبا، 2016 هدف في الكوبا، 2022 هدف في كأس العالم، 2024 هدف في الكوبا).

وصار ميسي على بعد 3 أهداف عن متصدر قائمة هدافي بطولة الكوبا تاريخيًا، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 14 هدفًا ليحتل المركز الثالث، في حين أن البرازيلي زيزينهو يتصدر القائمة بـ17 هدفًا.

وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى التأهل لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 بعد تخطي كندا في نصف النهائي بثنائية دون رد، لينتظر المتأهل من نصف النهائي الثاني الذي يجمع بين أوروجواي وكولومبيا.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.