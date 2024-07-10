لجان الثانوية بالفيوم تستقبل الطلاب لأداء 4 امتحانات اليوم

يؤدي الطلاب فى محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بالنسبة للشعبة العلمية "علوم"، وامتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) الشعبة الرياضية، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وذلك من التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات وهذه المواد هى سادس المواد الأساسية التى تضاف إلى المجموع.

وكان الطلاب قبل إجازة عيد الأضحى قد أدوا الامتحان فى أربع مواد على مدى يومين وهى التربية الدينية والتربية الوطنية فى اليوم الأول واليوم الثانى الاقتصاد والإحصاء وهى مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف الى المجموع وعقب الإجازة تم تأدية الامتحان فى خمس اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء "علمي" والتاريخ "أدبى"واللغة الإنجليزية والكيمياء "علمى" والجغرافيا "أدبي".

وتستقبل 40 لجنة امتحان بمحافظة الفيوم طلاب الثانوية العامة منذ الثامنة صباحًا وتفتح اللجان أبوابها فى الثامنة والربع لاستقبال الطلاب الذين سيؤدون الامتحان فى المحافظة والبالغ عددهم 18 ألف 274 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 13 طالب لمدرسة النور للمكفوفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية فى الفيوم بإقامة حرم أمني أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لأداء الامتحان فى سهولة ويسر، وقرر المحافظ إلغاء الأسواق الأسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية.

أكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على ضرورة توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وشددت على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والعاملين باللجان الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية، وأنه تم تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا. وتم التنسيق مع مديرية أمن الفيوم وذلك من أجل التأمين الكامل للجان الامتحانات وخطوط السير وأوراق الأسئلة والإجابة. والتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، وذلك بتكليف طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.