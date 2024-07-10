كوبا أمريكا 2024| ميسي يقود منتخب الأرجنتين للنهائي بثنائية في شباك كندا

قاد ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، منتخب الأرجنتين للفوز على كندا بثنائية دون رد، خلال المباراة، التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب ميتلايف ستاديوم، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

تواجد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي لمنتخب الأرجنتين في مباراته ضد كندا، وأحرز هدف منتخب بلاده الثاني.

مباراة الأرجنتين ضد كندا

سيطر المنتخب الأرجنتيني على مجريات اللعب في الشوط الأول، حتى تقدم على كندا بهدف للا شئ، قبل أن يسجل ميسي الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني.

افتتح جوليان ألفاريز التهديف في مباراة الأرجنتين وكندا، ووضع منتخب بلاده في المقدمة بهدف في الدقيقة 22، بعدما استلم تمريرة زميله رودريجو دي باول، لينفرد بحارس منتخب كندا ويسكن الكرة على يمينه.

وفي الشوط الثاني، نجح ميسي في مضاعفة النتيجة لمنتخب التانجو بهدف ثان في الدقيقة 51، بعدما تدخل أمام تسديدة إنزو فيرنانديز على مرمى منتخب كندا، ليحول اتجاه الكرة في الشباك.

وبذلك، قص ليونيل ميسي شريط أهدافه في بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث لم يسجل أي هدف حتى مباراة اليوم.

وبهذا الفوز، قاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 على حساب كندا، لينتظر الفائز من مواجهة أوروجواي وكولومبيا.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.