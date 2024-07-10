كوبا أمريكا 2024| وسجل أخيرًا.. ميسي يفتتح أهدافه في البطولة (فيديو)

أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في شباك كندا، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب ميتلايف ستاديوم، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

تواجد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي لمنتخب الأرجنتين في مباراته ضد كندا، وأحرز هدف منتخب بلاده الثاني.

مباراة الأرجنتين ضد كندا

سيطر المنتخب الأرجنتيني على مجريات اللعب في الشوط الأول، حتى تقدم على كندا بهدف للا شئ، قبل أن يسجل ميسي الهدف الثاني.

افتتح جوليان ألفاريز التهديف في مباراة الأرجنتين وكندا، ووضع منتخب بلاده في المقدمة بهدف في الدقيقة 22، بعدما استلم تمريرة زميله رودريجو دي باول، لينفرد بحارس منتخب كندا ويسكن الكرة على يمينه.

وفي الشوط الثاني، نجح ميسي في مضاعفة النتيجة لمنتخب التانجو بهدف ثان في الدقيقة 51، بعدما تدخل أمام تسديدة إنزو فيرنانديز على مرمى كندا، ليحول اتجاه الكرة في الشباك.

وبذلك، قص ليونيل ميسي شريط أهدافه في بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث لم يسجل أي هدف حتى مباراة اليوم.

منتخب الأرجنتين كان أول المتأهلين لنصف النهائي، بعدما أقصى الإكوادور من دور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

كما تخطى منتخب كندا، فنزويلا في دور الثمانية بركلات الترجيح أيضًا، بعد نهاية اللقاء بنفس النتيجة المذكورة أعلاه.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

هدف ميسي