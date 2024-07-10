بايدن في افتتاح قمة حلف الناتو: روسيا ستفشل في حربها على أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، إن روسيا ستفشل في حربها على أوكرانيا "الصامدة والتي ستستمر في الصمود".

وفي كلمة ألقاها في افتتاح قمة حلف "الناتو" في العاصمة الأمريكية، واشنطن، شدد بايدن على أن كييف "تتمتع بدعمنا الكامل"، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "لا يريد أقل من إخضاع أوكرانيا ومسحها عن الخارطة ولن يتوقف عند ذلك".

وفي معرض حديثه، شدد بايدن على أن الولايات المتحدة وحلفاءها ضاعفوا "قوة الناتو في جناحه الشرقي"، مذكرا بأن "الهجوم على أي دولة في الناتو هو هجوم على كل الدول الأعضاء".

وقال "الناتو اليوم أكثر قوة من أي وقت في تاريخه... الناتو هو عماد أمننا وقد اخترنا الوحدة على الفرقة".

ووصفت شبكة "فوكس نيوز" خطاب بايدن بـ"القوي"، ونقلت عنه قوله إن "حلف شمال الأطلسي، اليوم، أصبح أقوى من أي وقت مضى.. هذه اللحظة من التاريخ تتطلب قوتنا الجماعية".

بايدن قال أيضا "يريد المستبدون قلب النظام العالمي، الذي تم الحفاظ عليه إلى حد كبير منذ ما يقرب من 80 عامًا"، مشيرا في السياق إلى أن "الجماعات الإرهابية ستستمر في تدبير مخططات شريرة، والتسبب في الفوضى والمعاناة في أوروبا، كما ستستمر حرب بوتين العدوانية على أوكرانيا".

وفي وقت لاحق الثلاثاء، أعلنت كل من الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا وهولندا في بيان مشترك أن كل هذه الدول ستزود أوكرانيا بنظام صاروخي للدفاع الجوي من طراز باتريوت.

وستساهم هذه الأنظمة في توسيع وتعزيز تغطية الدفاع الجوي لأوكرانيا بشكل أكبر، وفق البيان.