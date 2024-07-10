كوبا أمريكا 2024| منتخب الأرجنتين يتفوق على كندا في الشوط الأول

تفوق منتخب الأرجنتين على كندا بهدف للا شئ، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب ميتلايف ستاديوم، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

سيطر المنتخب الأرجنتيني على مجريات اللعب في الشوط الأول، حتى تفوق في النتيجة حتى الآن بهدف دون مقابل.

مباراة الأرجنتين ضد كندا

تواجد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي لمنتخب الأرجنتين في مباراته ضد كندا، وأهدر فرصة إحراز الهدف الأول في الدقيقة 11 من زمن اللقاء، بعدما استلم تمريرة من دي ماريا على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى منتخب كندا.

افتتح جوليان ألفاريز التهديف في مباراة الأرجنتين وكندا، ووضع منتخب بلاده في المقدمة بهدف في الدقيقة 22، بعدما استلم تمريرة زميله رودريجو دي باول، لينفرد بحارس منتخب كندا ويسكن الكرة على يمينه.

وتعد هذه المباراة، مواجهة مكررة بين المنتخبين، حيث تواجدا في نفس المجموعة (الأولى) في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024.

منتخب الأرجنتين كان أول المتأهلين لنصف النهائي، بعدما أقصى الإكوادور من دور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

كما تخطى منتخب كندا، فنزويلا في دور الثمانية بركلات الترجيح أيضًا، بعد نهاية اللقاء بنفس النتيجة المذكورة أعلاه.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.