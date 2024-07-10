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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| «ألفاريز» يسجل هدف منتخب الأرجنتين الأول بشباك كندا.. فيديو

ميسي في مباراة الأرجنتين
ميسي في مباراة الأرجنتين ضد كندا
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سجل جوليان ألفاريز، هدف منتخب الأرجنتين الأول في شباك كندا، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب ميتلايف ستاديوم، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

افتتح ألفاريز التهديف في مباراة الأرجنتين وكندا، ووضع منتخب بلاده في المقدمة بهدف في الدقيقة 22، بعدما استلم تمريرة زميله رودريجو دي باول، لينفرد بحارس منتخب كندا ويسكن الكرة على يمينه.

وبذلك، أحرز جوليان الفاريز هدفين في بطولة كوبا أمريكا 2024، كلاهما أمام كندا في مباراتين مختلفتين.

مباراة الأرجنتين ضد كندا

وتعد هذه المباراة، مواجهة مكررة بين المنتخبين، حيث تواجدا في نفس المجموعة (الأولى) في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024.

منتخب الأرجنتين كان أول المتأهلين لنصف النهائي، بعدما أقصى الإكوادور من دور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

كما تخطى منتخب كندا، فنزويلا في دور الثمانية بركلات الترجيح أيضًا، بعد نهاية اللقاء بنفس النتيجة المذكورة أعلاه.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

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