حبس نصاب المنيا بعد سقوطه في قبضة أجهزة الأمن

أمرت نيابة مركز سمالوط بالمنيا صاحب كيان تعليمي وهمي قام بالنصب على المواطنين بدائرة مركز سمالوط.

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء أحمد الحسيني مساعد مدير أمن المنيا يفيد بورود معلومات لمباحث الأموال العام بقيام شخص يدعى حسام ح حاصل علي بكالوريوس تجارة مقيم سمالوط بإدارة كيان تعليمي وهمي غير مرخص يستغله في النصب على المواطنين.

وعلى الفور شكل اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية، حيث كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام المذكور بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب المنيا للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان المشار إليه وآخرى خالية البيانات "معدة للتزوير" – 2 أكلاشيه بإسم الكيان – مجموعة من كشوفات الأسماء ونماذج امتحانات فى مواد دراسية مختلفة خاصة بالكيان - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – 2 دفتر استلام نقدية - جهاز حاسب آلي بمشتملاته".

بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.