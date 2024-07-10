فلسطين.. استشهاد طفل وإصابة 10 آخرين في غارة إسرائيلية على النصيرات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، باستشهاد طفل فلسطيني وإصابة 10 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت محلا يؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الثلاثاء، استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت "وفا" بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مدخل مدرسة العودة التي تؤوي نازحين، في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، ما أدى لارتقاء 20 شهيدا على الأقل، وإصابة مواطنين آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.