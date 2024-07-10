جهود أمنية مكثفة لفك لغز مصرع خفير في ظروف غامضة بالمنيا

كثفت الأجهزة الأمنية بالمنيا من جهودها؛ لكشف لغز مصرع خفير خاص طعنا في ظروف غامضة أمس الأربعاء، بقرية سيلة الشرقية بمركز مطاي شمال المنيا.

كان اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز مطاي من أهالي قرية سيلة الشرقية بوجود قتيل داخل احد الأراضي الزراعية المتاخمة للقرية.

على الفور شكل العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد حازم الحيني رئيس مباحث مركز مطاي، وبالانتقال تبين مصرع ربيع كيلاني عبد الغفار خفير خاص 47 سنة مقيم قرية سيلة الشرقية مطعونا داخل الأراضي الزراعية.

تم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى بني مزار وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار إسلام الزناتي بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة ظروف وملابسات الوفاة واستخراج تصريح الدفن بعد التشريح، كما أمر مدير نيابة مطاي باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

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