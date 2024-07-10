تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024.

وجاء ذلك وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات العربية والأجنبية، معلنة من البنك المركزي بداية تعاملات اليوم.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري وفق آخر تحديث نحو 48.02 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “ اليورو” نحو 51.95 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني بداية اليوم نحو 61.52 جنيه للشراء، 61.72 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 53.46 جنيه للشراء، و53.62 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 32.35 جنيه للشراء، و32.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الين اليابانى نحو 29.81 جنيه للشراء، 29.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.60 جنيه للشراء، و6.62 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البنك المركزي اليوم.

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودى مستهل اليوم في البنك المركزي المصري نحو، 12.80 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري حوالي 156.92 جنيه للشراء، 157.42 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي بداية تعاملات اليوم الأربعاء نحو 13.07 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 127.37 جنيه للشراء، و127.76 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري بدية اليوم نحو 124.72 جنيه للشراء، و125.09 جنيه للبيع.

اما الريال القطري فبلغ سعره في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 13.16 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.75 جنيه للشراء، و68.00 جنيه للبيع.