رئيس «كهرباء مصر الوسطى» يجتمع برئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

عقد أنور محمد محمود رئيس منطقة كهرباء مصر الوسطي، اجتماعًا مع المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وفي حضور المهندسة نجوى محمود سيد رئيس قطاع جنوب المنيا بشركة توزيع كهرباء مصر الوسطي والمهندس محمد بدر رئيس قطاع شبكات المنيا بجانب حضور كل من: المهندسة إيناس ميخائيل رئيس قطاع التشغيل بشركة المياه ومهندسي الوقاية بشركة التوزيع ورئيس هندسة ابو قرقاص ومدير عام العلاقات العامة.

وتم بحث التنسيق والتعاون المشترك بين منطقة كهرباء مصر الوسطى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى، وبحث كافة السبل والإجراءات المطلوبة لضمان استدامة الخدمات المشتركة.

وأكد المهندس أنور أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الإجراءات التي تضمن التنسيق الدائم بين شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي؛ لاستمرار تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتذليل كافة المعوقات سواء المعوقات المالية أو الفنية التي قد تعرقل الجهود المشتركة في هذا الشأن.

فيما أكد المهندس رجب السعيد أنه تم الانتهاء من ربط خط صرف صحي شارع الصفصافية بسمالوط بقطر ١٢٠٠وبطول ٧٠٠ متر بتكلفة تقديرية ٢٧ مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد محطة مياه الصعايدة المرشحة بمغاغة قطر "٨٠٠مم" والذي يغذي مركزي مغاغة والعدوة، وتم عقد ورشة عمل لمناقشة الإصدار الأول لخطط مأمونية وسلامة المياه لنظم إمداد محطات بنى مزار الجديده ببنى مزار ودير جبل الطير بسمالوط والبرشا بملوى والبربا وحرز بابوقرقاص.

