أسعار الدولار اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024

سيطرت حالة من الهدوء النسبي على سعر صرف الدولار الأمريكي، بداية تداولات اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة بسوق الصرف المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 48.02 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي عند 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

في بنك البركة مصر، سجل سعر الدولار بداية اليوم حوالي 48 جنيها للشراء و48.10 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني سجل 48.02 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول وصل إلى 48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الي 48.02 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي ، سجل 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 47.90 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الامارات دبي سجل 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الدولار في بنك قناه السويس الي حوالي 48.03 جنيه للشراء و48.13 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 48.02 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 48.02 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار في البنك العقاري المصري، فسجل نحو 48.02 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 47.90 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 48.03 جنيه للشراء و48.13 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي ، وصل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الأربعاء الي نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 48.02 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.