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الأربعاء 10 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| ألفونسو ديفيز على رأس تشكيل منتخب كندا أمام الأرجنتين

ألفونسو ديفيز لاعب
ألفونسو ديفيز لاعب منتخب كندا
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أعلن الأمريكي جيسي مارش، المدير الفني لمنتخب كندا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الأرجنتين، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب كندا، اليوم الأربعاء، الأرجنتين على ملعب ميتلايف ستاديوم، في لقاء ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه المباراة، مواجهة مكررة بين المنتخبين، حيث تواجدا في نفس المجموعة (الأولى) في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويتواجد ألفونسو ديفيز نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، على رأس تشكيل منتخب كندا في مواجهة الأرجنتين.

تخطى منتخب كندا، فنزويلا في دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024 بركلات الترجيح، بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

أما منتخب الأرجنتين، أقصى الإكوادور من دور الثمانية بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب كندا لمواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: كريبو 

خط الدفاع: جونستون - بومبيتو - كورنيليوس - ألفونسو ديفيز 

خط الوسط: كونيه - إيوستاكويو - جوناثان ديفيد 

وفي الهجوم: لاريا - لارين - شافلبيرج.

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