القيادة السياسية تقدم حزمة من الخدمات لمركز ومدينة الحسنة خلال الفترة الحالية

اجتمع اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء مع مجموعة من مشايخ وعواقل بدو مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء لعرض ومناقشة أهم احتياجات جميع القرى في مختلف القطاعات والعمل على حلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بنية تحتية سليمة لجميع القطاعات وذلك بحضور مرزق رزيق سالم رئيس مركز ومدينة الحسنة.

وأكد نائب محافظ شمال سيناء إن منطقة وسط سيناء سوف تشهد خلال هذه الفترة مجموعة من المشاريع القومية التى سوف تغير وتنقل المنطقة نقلة نوعية.

كما أضاف نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من وضع خريطة لشبكة صرف صحي ومد خط مياه شرب من مدينة العريش إلى مدينة الحسنة والقسيمة والتى سوف تخدم جميع أهالى المنطقة.

كما استعرض مشايخ وعواقل مركز الحسنة مجموعة من الاحتياجات والتى من أهمها تغيير شبكات الكهرباء المتهالكة ببعض القرى والتجمعات التابعة وأيضا وضع آلية لتوزيع المياة حسب الحصص المخصصة لكل أسرة على حسب أفرادها.

كما تم عرض مقترحات فى قطاع التموين لضمان وصول السلع التموينية لمستحقيها من أصحاب البطاقات وضمان سلامة السلع وخاصة الدقيق، بالإضافة إلى احتياج المنطقة إلى مستودع للغاز لخدمة أهالى المركز والمدينة بالإضافة إلى بعض المقترحات فى مجال الزراعة والمواصلات وشبكات المحمول وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن بالمنطقة.

وأشار رئيس المركز والمدينة أنه يتم العرض بصفة مستمرة على القيادات التنفيذية بالمحافظة لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه أهالينا فى حدود المتاح.

وأكد نائب المحافظ على أنه سوف يتم عمل أجندة خاصة بكافة احتياجات مركز الحسنة لعرضها على القيادة السياسية لتنفيذها على أرض الواقع خلال هذه الفترة لتكون شرارة البدء نحو التنمية فى الوسط.

كما أكد نائب المحافظ على توفير جميع الاحتياجات وتوفير كثير من المشروعات التى تخدم المنطقة.