محافظ شمال سيناء: نعمل على التمكين الاقتصادي كجزء من التنمية المستدامة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية

قال خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إننا نعمل حاليا على محورين أحدهما التمكين الاقتصادي باعتباره جزء من التنمية المستدامة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، المنطقة الحرفية في حي المساعيد بالعريش، في حضور المهندس أحمد فايق، مدير المناطق الصناعية.

وأكد المحافظ على الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى المحافظة لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتنمية الموارد وزيادة الدخل القومي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تسبب قفزات كبيرة في الاقتصاد القومي.

أعلن المحافظ عن تذليل كافة العقبات من أجل البدء في تشغيل المجمع الصناعي الحرفي بالمنطقة الحرفية بالمساعيد، مؤكدًا على أهمية تدريب المستفيدين علي المعدات والالات بالورش الحرفية مع أهمية صيانتها دوريا.

من جانبه أكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة علي ان المجمع الصناعي تم إنشاءه مؤخرا بقيمة ٥٠ مليون جنيه من وزارة التخطيط ويضم عدد ٤٨ ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات، وذلك للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية، مشيرا إلى أنه تم انشاء المجمع وتجهيزه بمعرفة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وقال المهندس أحمد فايق، مدير المناطق الصناعية، إن المنطقة الحرفية تقع في حي المساعيد جنوب غرب مدينة العريش، وانشئت بقرار من محافظ شمال سيناء عام ١٩٨٦، على مساحة واحد كيلو مترا مربعا، بهدف تفريغ وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية، وتحتوى حاليًا على عدد ١٢٧٥ ورشة حرفية متنوعة، بخلاف المجمع الصناعي الحرفي.