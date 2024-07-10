أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024

استقرت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024، على التراجع الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بالتزامن مع استقرار سعر الذهب عالميا في البورصات العالمية .

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3668 جنيها للبيع مقابل 3657 جنيها للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3352.5 جنيه للبيع، و3342 جنيها للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر مبيعا وإقبالا في الأسواق المصرية” بداية اليوم 3210 جنيهات للبيع مقابل 3200 جنيه للشراء.

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2751 جنيهًا للبيع مقابل 2742 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2146 جنيها للبيع مقابل 2139 جنيها للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 1831.5 جنيه للبيع، و1822.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حوالي 1373.5 جنيه للبيع، و1367.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 "ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب" بداية اليوم نحو 25680 جنيها للبيع مقابل 25600 جنيه للشراء.

وعن سعر الذهب عالميا اليوم، استقر سعر الذهب في البورصات العالمية بداية اليوم، وسجلت أونصة الذهب 2359 دولارا للبيع مقابل 2358 دولارا للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

جدير بالذكر أنه شهد سعر الذهب المحلي عيار 21 انخفاضا خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة – 0.5% ليخسر 15 جنيها لكل جرام، بعد أن افتتح تداولات العام عند المستوى 3170 جنيها للجرام وأغلق تداولات شهر يونيو عند المستوى 3155 جنيها للجرام، وذلك بالرغم من تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي خلال الربع الأول بين مستويات 4150 – 4200 جنيها للجرام.