كوبا أمريكا 2024| ميسي يقود تشكيل منتخب الأرجنتين أمام كندا

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كندا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب الأرجنتين، اليوم الأربعاء، كندا على ملعب ميتلايف ستاديوم، في لقاء ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه المباراة، مواجهة مكررة بين المنتخبين، حيث تواجدا في نفس المجموعة (الأولى) في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يقود أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، تشكيل منتخب الأرجنتين أمام كندا، ويعاونه أنخيل دي ماريا وجوليان ألفاريز.

منتخب الأرجنتين كان أول المتأهلين لنصف النهائي، بعدما أقصى الإكوادور من دور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

كما تخطى منتخب كندا، فنزويلا في دور الثمانية بركلات الترجيح أيضًا، بعد نهاية اللقاء بنفس النتيجة المذكورة أعلاه.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتييل - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي باول

وفي الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - أنخيل دي ماريا.